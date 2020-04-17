"Один з 3-х справжніх монстрів атаки": Шевченко шаленими голами за Динамо нищив грандів ЛЧ – у всьому світі обожнюють це

Андрій Шевченко став легендою київського Динамо, відзначившись не одним знаковим голом в рамках Ліги чемпіонів. УЄФА, а разом з ним і "Футбол 24", пригадав 5 смачних моментів.

У традиційній рубриці Спогади четверга УЄФА занурився у минуле. А там цього разу голи Шевченка у ворота Арсенала та інших грандів світового футболу. Більшість цих ударів пам'ятає НСК Олімпійський. Починається відео з моменту, в якому Девід Сімен пропустив зі штрафного – знаменитий англієць повинен був це тягнути, вважає вболівальник "канонірів". З великим скрипом набравши тільки 2 очки та уникнувши поразки в Лондоні на 90-й хвилині, команда Лобановського рознесла лідера групи вдома. Шева довів рахунок до непристойних 3:0, але хлопці Венгера одного м'яча у відповідь закотили. На хвилиночку, то був Арсенал, який декілька місяців тому вперше виграв АПЛ (золота чекали 7 років).

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Лондонці після того фіаско так і не оговталися, пропустивши вперед навіть Ланс, який зараз грає у другому дивізіоні, а у 1998-му випередив не менш скромний Мец лише за додатковими показниками. Дивовижні часи були, коли чемпіонами Франції 10 років поспіль ставали різні команди, і ніхто не повторювався від домінування Марселя до початку гегемонії Ліона!

Динамо пішло далі, де Шевченко знущально легко розправився ще й з Олівером Каном. А який же пас віддав Валентин Белькевич. Кияни вели 2:0, але до перерви не змогли втримати таку солідну перевагу, а потім і взагалі дозволили Баварії дивом врятуватися. За крок до фіналу Ліги чемпіонів – Кубка, який так і не підкорився Лобановському.

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Повертаємося на сезон назад. Уже тоді пролунав тривожний дзвіночок, що Динамо здатне розтринькати перевагу в 2 голи. І знову маестро Белькевич розрізає оборону одним пасом, а Шевченко карає, як хижак штрафного майданчика. Кияни повели з Ньюкаслом 2:0, але завершили все 2:2. Камбек суперника почався на тій же 78-й хвилині, що й Баварії – немов закляття якесь! Цікаво, що з тієї групи не вийшов більше ніхто, крім українців. Дві феєричні перемоги над Барсою вивели динамівців на перше місце.

"Для когось це могло бути сюрпризом, але для нас – награна комбінація. Сергій (Ребров, – прим. "Футбол 24") дуже добре вистрибував, незважаючи на свій зріст. Він займав позицію, розбігався, завжди намагався грати м'яч у найвищій точці. Снаряд справді добре вибито, у вільну зону. Сергій зайняв таку гарну позицію, вистрибнув високо, а я вже, знаючи його рухи, розумів – якщо він виграє, то забігав у простір", – так згадував Шевченко такий важливий виїзний гол, який шокував Сантьяго Бернабеу (1:1 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 1998/99).

Це ще була помилка двох захисників, які замість звузитися, стояли надто широко, додає головний тренер збірної України. Між іншим, виграв Ребров перед асистом верхову боротьбу в культового захисника Фернандо Єрро – крутого бомбардира (у топ-10 Реала за всю історію) і володаря другого поверху, якого випереджають тільки 4 гравці за кількістю матчів у мадридській команді. Навіть 15 сантиметрів різниці у зрості не стали для іспанця перевагою! Відзначаємо і передгольовий пас воротаря Шовковського. Далі вже було справою техніки – використати недооцінку "вершкових", аби пройти у півфінал.

І в 33, повернувшись в Динамо після закордонних вояжів, Шевченко давав жару суперникам в ЛЧ. Кияни не здолали Інтер і втратили навіть нічию, але його голасо Моурінью мав запам'ятати. "Абсолютний звір, улюбленець моєї юності. Наскільки ж недооцінений сучасним поколінням фанів. Майстер свого ремесла. Мій легенда, святий Шева", – навіть за океаном вболівальники тепло згадують кар'єру українця.

"Мені пощастило жити в епоху з трьома справжніми монстрами атаки. Роналду Назаріо, Тьєрі Анрі та Андрій Шевченко. Останній завжди буде тим, до кого відчуваю особливу відданість. Я приймаю, що вам можуть сподобатися інші двоє. Я теж їх обожнював, але українець...", – коментарі іспанською, англійською, італійською мовами доводять, що в Європі продовжують шанувати велич екс-форварда збірної України.

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