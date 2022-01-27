Відомий італійський тренер Клаудіо Раньєрі, який ставав чемпіоном з Лестером, може отримав шанс попрацювати з "Кадрою".

Польський футбольний союз (PZPN) розглядає 70-річного фахівця запасним кандидатом на крісло керманича збірної, інформує Sportowe Fakty.

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Клаудіо зможе очолити "Кадру", якщо усі основні кандидати передумають. Зараз їх є три: Андрій Шевченко, Адам Навалка та Ян Урбан. Фаворитом серед них вважають саме українського фахівця, який зараз намагається розірвати контракт із Дженоа.

Нещодавно Раньєрі звільнили з посади головного тренера Уотфорда через незадовільні результати, він попрацював із "шершнями" лише три місяці.

Нагадаємо, нового тренера збірна Польщі повинна отримати вже 31 січня, на цей день запланована офіційна презентація.

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