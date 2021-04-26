В Лиге чемпионов значение имеет каждая секунда – здесь она на вес золота. Мгновенная расслабленность и потеря концентрации могут стать фатальными. Особенно, если "проспать" начало поединка. Вспоминаем пять самых ранних голов в истории турнира.

10,12 секунд – Рой Макай (Бавария – Реал 2:1) 07.03.2007

Фото www.voetbal.com

В предыдущих семи встречах того сезона ЛЧ Бавария не забивала ни разу в течение первых 15 минут. Однако после поражения в Мадриде 2:3 на домашнюю игру 1/8 финала мюнхенцы вышли с максимальным настроем и быстро добились своего. Роберто Карлос просто подарил мяч Хасану Салихамиджичу, а тот комфортной передачей вывел на ударную позицию Роя Макая, который записал свое имя в историю. Реал не спас даже Икер Касильяс. Рекорд футболиста Баварии сохраняется уже на протяжении 14 лет и, кажется, имеет шанс попасть в категорию вечных достижений.

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10,96 секунд – Жонас (Валенсия – Байер 3:1) 01.11.2011

Фото Sports Mole

Последнее обновление в топ-5 произошло почти 10 лет назад. Нынешний голкипер лондонского Арсенала Бернд Лено, пожалуй, вспоминает тот поединок на "Месталье" с ужасом. Для 19-летнего вратаря леверкузенцев это был лишь четвертый матч в Лиге чемпионов. Лено банально отдал мяч Жонасу, а потом еще и не сумел исправить свою ошибку – удар игрока Валенсии не назовешь неберущимся.

20,07 секунд – Жилберто Силва (ПСВ – Арсенал 0:4) 25.09.2002

Фото Арсенал

"Канониры" идеально начали первый групповой этап ЛЧ выездной победой в Эйндховене. Героем встречи в Нидерландах стал Тьерри Анри, который оформил дубль и ассистировал Жилберто Силве в эпизоде с рекордным взятием ворот. Игроки ПСВ со стартовых секунд бросились в активный прессинг, но проспали кинжальный рывок бразильца и удобный пас Анри. Отметим также и серию взаимных ошибок команд в центре поля, которой все же воспользовались гости.

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20,12 секунд – Алессандро Дель Пьеро (Манчестер Юнайтед – Ювентус 3:2) 01.10.1997

Фото Ювентус

Единственный случай в нашей подборке, когда команда уступила после раннего гола. В этом противостоянии туринцы забивали на первой и последней минутах (в конце отличился Зидан). Однако в промежутке между этими голами хозяева трижды поразили ворота соперника усилиями Шерингема, Скоулза и Гиггза. Так или иначе, стоит отметить красоту гола-рекордсмена. Манчестер Юнайтед разыграл мяч в центре поля, потерял его и получил большие проблемы. Экс-тренер львовских Карпат Димаш Тейшейра длинной передачей (хотя и несколько случайно) вывел на ударную позицию Дель Пьеро, а тот мастерски убрал Петера Шмейхеля и открыл счет.

21,06 секунд – Кларенс Зеедорф (Шальке – Милан 2:2) 28.09.2005

Фото 90min.com

Замыкает нашу пятерку откровенно спонтанный гол от легенды Милана Кларенса Зеедорфа. Каха Каладзе неспешно ввел мяч в игру из-за боковой, Зеедорф обыгрался с Кака и отважился на удар. Для 32-летнего Франка Роста дальний выстрел оказался неожиданностью и он неуклюже прыгнул в угол – как оказалось, напрасно. Правда, хозяева быстро пришли в себя и сравняли счет уже на третьей минуте. После перерыва Андрей Шевченко восстановил преимущество команды Карло Анчелотти, однако Шальке спаслось от поражения благодаря голу Хамита Алтынтопа.

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