Наполі був зацікавлений в послугах Ярмоленка, – заява агента гравця

Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко мав шанс продовжити кар'єру в Серії А.

Відомий агент Сергій Серебренніков, який працює з Андрієм Ярмоленком, повідомив, що представників збірної України в Серії А могло бути більше.

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"У Наполі був інтерес до Ярмоленка, але до конкретики справа не дійшла", – цитує Серебреннікова Calcionapoli24.

Нагадаємо, зараз в чемпіонаті Італії виступають український хавбек Аталанти Руслан Маліновський та його співвітчизник Євген Шахов, який захищає кольори Лечче.

До слова, Сергій Серебренніков є одним зі співробітників агентської компанії ProStar, яка займається справами вінгера Вест Хема.

В поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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