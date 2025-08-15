Колишній захисник Шахтаря Артем Федецький прокоментував пенальті, який не забив Еліас у матчі проти Панатінаїкоса (0:0, по пен 3:4) у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

– Я не буду виражатися в ефірі, але це, чесно, просто шок. І пішов – куди ти пішов? До Різника – Діма, давай, тащи знову? Ну, вибачте, ну це ж, блін… Це Ліга Європи, це не парк культури.

Вилучення Очеретька та Турана у відеоогляді матчу ЛЄ Шахтар – Панатінаїкос – 0:0 (3:4 – пен.)

– Ми вже знаємо, що в Еліаса є свій стиль, він не вперше так пробиває.

– Та який стиль? У нього завдання – забивати голи. Для того його й брали в Шахтар, щоб він забивав голи. А не оце ось починається пересмикування – незрозуміло що. Надавати йому в роздягальні підсрачників, щоб знав, і все, – сказав Федецький у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Шахтар продовжить єврокубкову кампанію в Лізі конференцій, де зіграє зі Серветтом.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті