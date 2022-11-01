– Після кожного матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів зростає трансферний цінник Мудрика. Якось це обговорюєте в команді, підколюєте Михайла?

– Мені подобається, що він все це добре сприймає і він сфокусований тільки на собі, на своїй і командній грі. Вболівальники, насправді, багато чого не бачать. Ніхто не бачить, що він робить поза футбольним полем. А всі ці трансферні чутки на нього впливають лише в позитивному плані, адже він кайфує від того, що робить. А в команді можемо йому сказати – ну ти вже в Арсеналі, все, давай. (Посміхається). Але так щоб якось жорстко, то ні.

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– Знаю, що ви товаришуєте з Мудриком, яка історія про Михайла першою спадає на думку?

– Ми з ним знайомі давно, ми одного року народження і в академії грали один проти одного. А потім він вже перейшов в Шахтар, і почали грати разом. Згадаю історію, коли ми грали у U-17, була фінальна частина чемпіонату України, і ми виграли. Тоді ми не пропустили жодного м'яча і забили 6 голів. 5 з них саме в активі Михайла. Як він показував свої найліпші якості ще в академії, так і зараз продовжує це робити. Просто сяє, – розповів Трубін в інтерв'ю Terrikon.

Додамо, що Мудрик йде серед найкращих гравців групового етапу ЛЧ за системою гол+пас – зірка Шахтаря у 5 турах забив 3 м'ячі та організував 2 асисти. Завтра о 19:45 "гірники" завершують групу матчем проти РБ Лейпциг, де потрібно виключно перемагати задля виходу у плей-офф.

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