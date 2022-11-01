– После каждого матча Шахтера в Лиге чемпионов растет трансферный ценник Мудрика. Как-то обсуждаете это в команде, подкалываете Михаила?

– Мне нравится, что он все это хорошо воспринимает и он сфокусирован только на себе, своей и командной игре. Болельщики на самом деле многое не видят. Никто не видит, что он делает вне футбольного поля. А все эти трансферные слухи на него влияют только в положительном плане, ведь он кайфует от того, что делает. А в команде можем ему сказать – ну ты уже в Арсенале, все давай. (улыбается). Но так чтобы как-то жестко, нет.

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– Знаю, что вы дружите с Мудриком, какая история о Михаиле первой приходит в голову?

– Мы с ним знакомы давно, мы одного года рождения и в академии играли друг против друга. А потом он уже перешел в Шахтер, и начали играть вместе. Вспомню историю, когда мы играли в U-17, была финальная часть чемпионата Украины, и мы выиграли. Тогда мы не пропустили ни одного мяча и забили 6 голов. 5 из них как раз в активе Михаила. Как он показывал свои лучшие качества еще в академии, так и сейчас продолжает это делать. Просто сияет, – рассказал Трубин в интервью Terrikon.

Добавим, что Мудрик идет среди лучших игроков группового этапа ЛЧ по системе гол+пас – звезда Шахтера в 5 турах забил 3 мяча и организовал 2 ассиста. Завтра в 19:45 "горняки" завершают группу матчем против РБ Лейпциг, где нужно исключительно побеждать ради выхода в плей-офф.

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