Борнмут Іллі Забарного приймає Челсі Михайла Мудрика в рамках 35 туру АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок стартує о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Михайло Мудрик повернувся до основи Челсі після 3 поспіль виходів з лави запасних. Натомість Ілля Забарний має обмаль ігрового часу за Борнмут. Вихованець Динамо за 3 місяці провів усього півгодини на полі і вкотре розпочне матч у запасі "вишень". Суперники є сусідами в турнірній таблиці АПЛ – 12-13 позиції з 39 очками.

Стартові склади

Борнмут:

Челсі: