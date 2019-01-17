Моурінью назвав найкращу команду в своїй кар'єрі

Відомий португальський фахівець Жозе Моурінью зізнався, яку з тренованих ним команд вважає найкращою.

"Ви знаєте, що я повинен назвати Інтер, тому що ми виграли все. Я повинен бути об'єктивним і з повагою ставитися до команди, яка вигравала все з першого і до останнього дня.

Моурінью визначився з планами на майбутнє

Інтер переміг у всіх турнірах. У Лізі чемпіонів йому вдалося обіграти найкращі клуби світу, включно з Барселоною і Баварією. Команда стала чемпіоном Італії, набравши фантастичну кількість очок, і виграла Кубок країни", – цитує Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, окрім Інтера, Жозе тренував Манчестер Юнайтед, лондонський Челсі, мадридський Реал, Порту, Уніан Лейрію і лісабонську Бенфіку.

Після звільнення з МЮ португалець ще не знайшов новий клуб.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року