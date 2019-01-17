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Моурінью назвав найкращу команду в своїй кар'єрі

18 січня 07:30 1 Читать на русском
Моурінью назвав найкращу команду в своїй кар'єрі
Жозе Моурінью з кубком Ліги чемпіонів сезону 2009/10

Відомий португальський фахівець Жозе Моурінью зізнався, яку з тренованих ним команд вважає найкращою.

"Ви знаєте, що я повинен назвати Інтер, тому що ми виграли все. Я повинен бути об'єктивним і з повагою ставитися до команди, яка вигравала все з першого і до останнього дня.

Моурінью визначився з планами на майбутнє

Інтер переміг у всіх турнірах. У Лізі чемпіонів йому вдалося обіграти найкращі клуби світу, включно з Барселоною і Баварією. Команда стала чемпіоном Італії, набравши фантастичну кількість очок, і виграла Кубок країни", – цитує Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, окрім Інтера, Жозе тренував Манчестер Юнайтед, лондонський Челсі, мадридський Реал, Порту, Уніан Лейрію і лісабонську Бенфіку.

Після звільнення з МЮ португалець ще не знайшов новий клуб.

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Теги
Італія Інтер Інтер Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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