Жозе Моурінью став першим тренером в історії, який виграв усі три єврокубки: Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій. Це спонукало португальця набити на тілі три трофеї.

Моурінью встановив два приголомшливі рекорди завдяки тріумфу в Лізі конференцій

"Радість римлян спонукала мене зробити тату. Я вирішив зробити щось особливе, що віддасть належне всім клубам, з якими вигравав єврокубки. Водночас я хотів унікальне тату. Таке, яке поки що можу зробити тільки я", – пояснив сеу Жозе.

Моурінью вигравав Лігу чемпіонів з Порту та Інтером, Лігу Європи – з Манчестер Юнайтед, а Лігу конференцій – з Ромою.