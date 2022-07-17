Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выиграл все три еврокубка: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Это побудило португальца набить на теле три трофея.

Моуринью установил два ошеломляющих рекорда благодаря триумфу в Лиге конференций

"Радость римлян побудила меня сделать тату. Я решил сделать что-то особенное, что отдаст должное всем клубам, с которыми выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальное тату. Такое, которое пока могу сделать только я", – объяснил сеу Жозе.

Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с Порту и Интером, Лигу Европы – с Манчестер Юнайтед, а Лигу конференций – с Ромой.