"Хлопці, що ви тут влаштовуєте? Я ж видалив спеціально це відео про Андрія. Навіщо це тут показувати? Це ваш канал чи що? Хочете обговорювати – обговорюйте в іншому місці. Тут цих обговорень не буде.

Ярмоленко увімкнув режим Мілевського, відчитавши фаната: "Я від тебе на скільки старший?"

Цікаво дізнатися, що я думаю щодо цього? Цікаві ви люди. Так я вам і розповів. У мене є своя думка, яку я залишу при собі. Давайте закривати цю тему, не провокуйте мене, бо я все одно не відповім", – сказав Мілевський у прямому ефірі свого ТікТок.

Нагадуємо, що під час розминки перед матчем 1/4 фіналу Кубка України між Динамо і Рухом (1:0) 35-річний футболіст вступив у перепалку з вболівальником, провівши з ним виховну бесіду: "Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Ярмола, Ярмола?"

"Заборонив звертатися на "ви". І просив не називати Михайловичем": рекордсмен нашого футболу, який зіграв тисячу матчів