Мілевський може приєднатися до дуету українців на Кіпрі
З'явилися нові подробиці щодо майбутнього форварда брестського Динамо Артема Мілевського. Вихованця київського Динамо сватають на Кіпр.
Як стало відомо Футбол 24, предметний інтерес до екс-нападника збірної України має Пафос.
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Кіпріоти готуються запропонувати Мілевському контракт на півроку, що вступить в дію із січня. Після сезону-2020 у першості Білорусі ветеран у статусі вільного агента покине Динамо Брест. Агент ветерана Олександр Панков раніше вже оформив для Пафоса трансфери інших українців – воротаря Артура Рудька та півзахисника Ореста Кузика.
До слова, нещодавно кіпрський клуб очолив екс-керманич Дніпра та СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко.
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