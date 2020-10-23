Як стало відомо Футбол 24, предметний інтерес до екс-нападника збірної України має Пафос.

Динамо Брест із Мілевським, Хачеріді та Нойком впевнено обіграло Слуцьк

Кіпріоти готуються запропонувати Мілевському контракт на півроку, що вступить в дію із січня. Після сезону-2020 у першості Білорусі ветеран у статусі вільного агента покине Динамо Брест. Агент ветерана Олександр Панков раніше вже оформив для Пафоса трансфери інших українців – воротаря Артура Рудька та півзахисника Ореста Кузика.

До слова, нещодавно кіпрський клуб очолив екс-керманич Дніпра та СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко.

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