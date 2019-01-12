toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Михалик може повернутись з Локомотива в чемпіонат України – Волинь цікавиться захисником

12:34 371 Читать на русском
Михалик може повернутись з Локомотива в чемпіонат України – Волинь цікавиться захисником
Тарас Михалик / Фото ФК Локомотив

Захисник московського Локомотива Тарас Михалик може закінчити кар'єру в Україні.

Тарас Михалик може продовжити кар'єру в луцькій Волині, повідомляє euro-football.ru.

Габовда: Не уявляю, як у такій ситуації можна їхати в Росію, з якими очима потім повертатись?

Клуб Першої ліги може підсилитись екс-гравцем збірної України вже під час зимового трансферного вікна. Якщо Локомотив не домовиться з луцьким клубом, то Тарас перейде на правах вільного агента.

В поточному сезоні 35-річний Михалик провів лише 2 матчі за московський клуб, проте результативними діями не відзначався.

Варто відзначити, що ветеран є уродженцем Волинської області. Потенційний клуб Михалика після 17-ти турів посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі

Теги
Трансфери Українці за кордоном Трансфери чемпіонату України Тарас Михалик Тарас Михалик Волинь Волинь Локомотив Москва Локомотив Москва Росія Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Рома відмовилась підписувати Маліновського, – ЗМІ
    Італія — 10:124159 Рома відмовилась підписувати Маліновського, – ЗМІ
1
год
:
8
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук