Михалик може повернутись з Локомотива в чемпіонат України – Волинь цікавиться захисником

Захисник московського Локомотива Тарас Михалик може закінчити кар'єру в Україні.

Тарас Михалик може продовжити кар'єру в луцькій Волині, повідомляє euro-football.ru.

Габовда: Не уявляю, як у такій ситуації можна їхати в Росію, з якими очима потім повертатись?

Клуб Першої ліги може підсилитись екс-гравцем збірної України вже під час зимового трансферного вікна. Якщо Локомотив не домовиться з луцьким клубом, то Тарас перейде на правах вільного агента.

В поточному сезоні 35-річний Михалик провів лише 2 матчі за московський клуб, проте результативними діями не відзначався.

Варто відзначити, що ветеран є уродженцем Волинської області. Потенційний клуб Михалика після 17-ти турів посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі