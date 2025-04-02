"Двоє гравців у цій команді, які ніколи не хочуть залишати поле. Габріел відчув щось у своєму підколінному сухожиллі, ми не знаємо, наскільки серйозна ця травма. Щодо Юрр'єна Тімбера, він також почав відчувати дискомфорт на ранній стадії матчу. Він зміг продовжити, але зрештою його довелося замінити. Це мінус цієї ситуації. У нього проблема з коліном.

Результативне повернення Саки у відеоогляді матчу Арсенал – Фулхем – 2:1

Дивлячись на Мартінеллі, можна говорити, що він пропустив три місяці. Дивлячись на Букайо – чотири місяці. Жезус – не грав майже увесь сезон. Як нам вдалося опинитися там, де ми зараз, з усіма цими травмами? Бен Вайт взагалі не брав участі в цьому сезоні, це те, що є.

Ви можете собі уявити? Ми втратили чотирьох гравців лінії захисту за один тиждень – Калафйорі, Бена Вайта, Юрр'єна та Габріела. У нас є ще четверо, які настільки мотивовані, що виконають свою роботу.

Кількість травм цього сезону? Це було щось незвичне, тому що серед цих травмованих футболістів були дуже важливі гравці на ключових позиціях, що впливають на всю гру. Але у нас є багато хороших новин. Подивіться на Мікеля Меріно, подивіться на Ітана Нванері, подивіться на інших гравців, які роблять свою роботу.

Досвід подолання травм? Ти задумуєшся про це, чухаєш голову. Кілька наступних ігор для мене будуть такими ж. Водночас це був величезний досвід для нас, тренерів та персоналу – давати раду цій ситуації. У підсумку гравці реагують так, як ми реагуємо на це. Якщо ви починаєте жаліти себе і говорити: "Це неможливо, як ми це зробимо?" – тоді це буде неможливо. Але ці хлопці не дають тобі причин діяти так, і подивіться, де ми перебуваємо у квітні", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, Габріел та Тімбер отримали травми у матчі проти Фулхема (2:1). Наразі невідомо, коли обидва гравці повернуться до складу "канонірів".

До слова, 5 квітня Арсенал зіграє з Евертоном, а вже 8 квітня відбудеться перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де команда Артети протистоятиме Реалу.

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