"Валерій Васильович підійшов до мене і каже: "От ви спитали, що вдалося врятувати матч і досягти нічийного результату… То я вам повинен сказати, що ми зрівняли рахунок, але цей матч вдалося врятувати Арсеналу. Бо ми їх протягом матчу возили пиками по газону Вемблі, тому це вони втекли від поразки. Ми були тут сильнішими!"

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Мені це запам’яталося, бо його слова виявилися пророчими. Він уявляв силу Динамо вже тоді, бо сказав, що ця гра стане поштовхом для найкращих матчів у груповому етапі. Він це передбачив, бо в Динамо було лише два очки з трьох матчів, а потім Динамо всі три матчі виграло і вийшло на перше місце з 11 очками в групі", – розповів Савелій в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Динамо в 1998 році завершився нічиєю 1:1 – кияни зрівняли рахунок завдяки голу Реброва на 90+2 хвилині.

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