"Валерий Васильевич подошел ко мне и говорит: "Вот вы спросили, что удалось спасти матч и достичь ничейного результата... То я вам должен сказать, что мы сравняли счет, но этот матч удалось спасти Арсеналу. Потому что мы их в течение матча возили рожами по газону Уэмбли, поэтому это они убежали от поражения. Мы были здесь сильнее!"

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Мне это запомнилось, потому что его слова оказались пророческими. Он представлял силу Динамо уже тогда, потому что сказал, что эта игра станет толчком для лучших матчей в групповом этапе. Он это предсказал, потому что у Динамо было только два очка из трех матчей, а потом Динамо все три матча выиграло и вышло на первое место с 11 очками в группе", – рассказал Савелий в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что матч Арсенал – Динамо в 1998 году завершился ничьей 1:1 – киевляне сравняли счет благодаря голу Реброва на 90+2 минуте.

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