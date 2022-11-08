Прес-служба УЄФА опублікувала список гравців за позиціями, які найяскравіше проявили себе на груповому етапі. Лише два клуби змогли делегувати більше ніж по одному представнику – це Порту й ПСЖ. Парижан представляють Мессі та Мбаппе. Загалом у команді зірковим вийшов лише напад. На решті позицій далеко не найочевидніші футболісти.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, особлива місія Яремчука

Символічна збірна групового етапу Ліги чемпіонів:

Голкіпер: Діогу Кошта (Порту)

Захисники: Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Мохамед Сімакан (РБ Лейпциг), Брендон Мехеле (Брюгге), Алекс Грімальдо (Бенфіка)

Півзахисники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Вандерсон Галену (Порту), Джуд Беллінгем (Борусія Д), Садьйо Мане (Баварія)

Нападники: Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі (обидва – ПСЖ)