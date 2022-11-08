Мессі та Мбаппе на чолі мегазіркової атаки – збірна найкращих за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів
Осіння частина єврокубкового сезону завершена. Саме час відзначати головних героїв.
Прес-служба УЄФА опублікувала список гравців за позиціями, які найяскравіше проявили себе на груповому етапі. Лише два клуби змогли делегувати більше ніж по одному представнику – це Порту й ПСЖ. Парижан представляють Мессі та Мбаппе. Загалом у команді зірковим вийшов лише напад. На решті позицій далеко не найочевидніші футболісти.
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Символічна збірна групового етапу Ліги чемпіонів:
Голкіпер: Діогу Кошта (Порту)
Захисники: Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Мохамед Сімакан (РБ Лейпциг), Брендон Мехеле (Брюгге), Алекс Грімальдо (Бенфіка)
Півзахисники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Вандерсон Галену (Порту), Джуд Беллінгем (Борусія Д), Садьйо Мане (Баварія)
Нападники: Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі (обидва – ПСЖ)