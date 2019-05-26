"Мессі назвав мене ослом", – Мілнер захоплюється грою форварда Барселони

Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер розповів про свій "діалог" з Ліонелем Мессі під час півфінального першого матчу ЛЧ проти Барселони.

"Він сказав мені кілька фраз іспанською, коли ми спускалися по тунелю в перерві. Мессі назвав мене ослом. Я запитав, чи все з ним в порядку. Не думаю, що він зрозумів, що я розумію іспанську.

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Він намагався переконати мене, що мій фол проти нього, пов'язаний з тим, що він мене своїм дриблінгом обігравав. Я залишив його наодинці з собою і пішов у роздягальню.

Я захоплююся ним. Він заслужив право говорити все, що хоче. Якщо ти спробуєш зупинити його, то не будеш боятися виглядати по-дурному. Я зробив це. Він мене розкатав своїм дриблінгом, і це бачили мільйони людей. Я не був першим і не буду останнім, з ким він так вчинив. Він неймовірний гравець", – цитує Мілнера Daily Mail.

Нагадаємо, за сумою двох матчів Ліверпуль вибив Барселону з турніру на стадії півфіналу.

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