"Месси назвал меня ослом", – Милнер восхищается игрой форварда Барселоны

Хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер рассказал о своем "диалоге" с Лионелем Месси во время полуфинального первого матча ЛЧ против Барселоны.

"Он сказал мне несколько фраз на испанском, когда мы спускались по туннелю в перерыве. Месси назвал меня ослом. Я спросил, все ли с ним в порядке. Не думаю, что он понял, что я понимаю испанский.

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Он пытался убедить меня, что мой фол против него, связан с тем, что он меня своим дриблингом обыгрывал. Я оставил его наедине с собой и пошел в раздевалку.

Я восхищаюсь им. Он заслужил право говорить все, что хочет. Если ты попробуешь остановить его, то не бойся выглядеть глупо. Я сделал это. Он меня раскатал своим дриблингом, и это видели миллионы людей. Я не был первым и не буду последним, с кем он так поступил. Он невероятный игрок", – цитирует Милнера Daily Mail.

Напомним, по сумме двух матчей Ливерпуль выбил Барселону из турнира на стадии полуфинала.

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