Мессі і Ко жорстко зустріли фанати Барселони після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів

Історичний розгром Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Баварії не залишив байдужими уболівальників команди.

Ліонель Мессі в розпачі / Фото з відкритих джерел

Футболісти Барселони повернулися зі столиці Португалії, де проходить догравання Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Барселона офіційно звільнила Сетьєна

Щоправда, у столиці Каталонії їх чекав не дуже теплий прийом. Уболівальники зустріли клубний автобус вигуками обурення та свистом на адресу гравців.

Нагадаємо, свої виступи у нинішній Лізі чемпіонів віце-чемпіони Іспанії завершили на стадії чвертьфіналу. Барселона зазнала нищівної поразки від Баварії з рахунком 2:8.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною