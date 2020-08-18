toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Мессі і Ко жорстко зустріли фанати Барселони після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів

11:24 - Читать на русском
Мессі і Ко жорстко зустріли фанати Барселони після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі в розпачі / Фото з відкритих джерел

Історичний розгром Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Баварії не залишив байдужими уболівальників команди.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Футболісти Барселони повернулися зі столиці Португалії, де проходить догравання Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Барселона офіційно звільнила Сетьєна

Щоправда, у столиці Каталонії їх чекав не дуже теплий прийом. Уболівальники зустріли клубний автобус вигуками обурення та свистом на адресу гравців.

Нагадаємо, свої виступи у нинішній Лізі чемпіонів віце-чемпіони Іспанії завершили на стадії чвертьфіналу. Барселона зазнала нищівної поразки від Баварії з рахунком 2:8.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною

blog_ava
Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи
00:35
7763
Теги
Відеоновини Барселона - Баварія Барселона Барселона Ліга чемпіонів футбольні фанати
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
35
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?