Месси и Ко жестко встретили фанаты Барселоны после позорного вылета из Лиги чемпионов

Исторический разгром Барселоны в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии не оставил равнодушными болельщиков команды.

Лионель Месси в отчаянии / Фото из открытых источников

Футболисты Барселоны вернулись из столицы Португалии, где проходит доигрывание Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Правда, в столице Каталонии их ждал не очень теплый прием. Болельщики встретили клубный автобус возгласами возмущения и свистом в адрес игроков.

Напомним, свои выступления в нынешней Лиге чемпионов вице-чемпионы Испании завершили на стадии четвертьфинала. Барселона потерпела сокрушительное поражение от Баварии со счетом 2:8.

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