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Месси и Ко жестко встретили фанаты Барселоны после позорного вылета из Лиги чемпионов

11:24 - Читати українською
Месси и Ко жестко встретили фанаты Барселоны после позорного вылета из Лиги чемпионов
Лионель Месси в отчаянии / Фото из открытых источников

Исторический разгром Барселоны в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии не оставил равнодушными болельщиков команды.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Футболисты Барселоны вернулись из столицы Португалии, где проходит доигрывание Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Правда, в столице Каталонии их ждал не очень теплый прием. Болельщики встретили клубный автобус возгласами возмущения и свистом в адрес игроков.

Напомним, свои выступления в нынешней Лиге чемпионов вице-чемпионы Испании завершили на стадии четвертьфинала. Барселона потерпела сокрушительное поражение от Баварии со счетом 2:8.

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