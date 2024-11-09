Мбаппе відмовляється грати за збірну Франції – скандальний журналіст розкрив причини
Збірна Франції може взагалі залишитися без форварда Реала Кіліана Мбаппе. Нападник не хоче грати за "синіх".
Француз не отримав виклик до національної команди, на матчі проти Ізраїлю та Італії в Лізі націй. Дідьє Дешам заявив, що він обговорив своє рішення з Кіліаном Мбаппе.
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Як інформує GFFN з посиланням на журналіста Ромена Моліну, форвард більше не бажає виступати за національну команду в поточній ситуації. Ймовірно, Мбаппе посварився з Дідьє Дешамом.
Зазначається, судячи з усього, Мбаппе не гратиме за Францію під керівництвом Дешама, доки щось не зміниться, враховуючи їхні складні стосунки. Оточення капітана збірної не злюбило Дідьє на тлі напружених стосунків між гравцем і головним тренером.
Варто зауважити, що Ромен Моліна доволі неординарна персона, на яку подавали до суду за наклеп. Не всі інсайди Моліни знайшли підтвердження через певний час, а останнім часом його інформацію швидко спростовували.
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