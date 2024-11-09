Збірна Франції може взагалі залишитися без форварда Реала Кіліана Мбаппе. Нападник не хоче грати за "синіх".

Француз не отримав виклик до національної команди, на матчі проти Ізраїлю та Італії в Лізі націй. Дідьє Дешам заявив, що він обговорив своє рішення з Кіліаном Мбаппе.

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Як інформує GFFN з посиланням на журналіста Ромена Моліну, форвард більше не бажає виступати за національну команду в поточній ситуації. Ймовірно, Мбаппе посварився з Дідьє Дешамом.

Зазначається, судячи з усього, Мбаппе не гратиме за Францію під керівництвом Дешама, доки щось не зміниться, враховуючи їхні складні стосунки. Оточення капітана збірної не злюбило Дідьє на тлі напружених стосунків між гравцем і головним тренером.

Варто зауважити, що Ромен Моліна доволі неординарна персона, на яку подавали до суду за наклеп. Не всі інсайди Моліни знайшли підтвердження через певний час, а останнім часом його інформацію швидко спростовували.

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