Нападник Реала і його оточення керуються бажанням залагодити конфлікт і зосередитися виключно на спортивних питаннях. Однак вони продовжують свої дії проти ПСЖ в промисловому трибуналі, щоб стягнути 55 млн євро невиплаченої зарплати і бонусів, що відповідають його останнім місяцям контракту зі столичним клубом. Про це інформує L'Equipe.

Реал залишив Мбаппе на стадіоні після матчу з Борусією – француз наздоганяв команду з поліцією

Протягом декількох днів відносини між Мбаппе, який завжди виявляв повагу до свого колишнього клубу, і Насером аль-Хелаїфі заспокоїлися, про що свідчить недавня заява президента ПСЖ: "Цього року нам пощастило без нього, але я бажаю йому всього найкращого в Реалі, від щирого серця".

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