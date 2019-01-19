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Мбаппе: Можливо, люди змінили думку про Манчестер Юнайтед, але не ПСЖ

00:50 133 Читать на русском
Мбаппе: Можливо, люди змінили думку про Манчестер Юнайтед, але не ПСЖ
ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вважає, що Манчестер Юнайтед залишається дуже серйозним суперником.

"Можливо, люди змінили думку про Манчестер Юнайтед, але не ми. Це великий клуб. Раніше їхню команду називали слабкою, а тепер вважають однією з найкращих, проте за неї виступають ті ж гравці.

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У футболі трапляються злети і падіння. У минулому у них було кілька важких моментів, але тепер вони знову в формі.

Нам доведеться зустрітися з гарною командою, і ми до цього готові", – цитує Мбаппе Manchester Evening News.

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ПСЖ і Манчестер Юнайтед зустрінуться в 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться в Манчестері 12 лютого, а матч-відповідь – в Парижі 6 березня.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
24
дн
:
20
год
:
31
хв
Парі Сен-Жермен
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