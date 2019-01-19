Мбаппе: Можливо, люди змінили думку про Манчестер Юнайтед, але не ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вважає, що Манчестер Юнайтед залишається дуже серйозним суперником.

"Можливо, люди змінили думку про Манчестер Юнайтед, але не ми. Це великий клуб. Раніше їхню команду називали слабкою, а тепер вважають однією з найкращих, проте за неї виступають ті ж гравці.

Пеле вважає, що Мбаппе може стати його наступником у футболі

У футболі трапляються злети і падіння. У минулому у них було кілька важких моментів, але тепер вони знову в формі.

Нам доведеться зустрітися з гарною командою, і ми до цього готові", – цитує Мбаппе Manchester Evening News.

10 years challenge: як змінилися Роналду, Мессі, Модріч і компанія з 2009 року

ПСЖ і Манчестер Юнайтед зустрінуться в 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться в Манчестері 12 лютого, а матч-відповідь – в Парижі 6 березня.