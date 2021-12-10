Найбільше гравців у команду тижня делегувала Борусія. Аж трьох – Ройс, Дауд і Шульц. Винагорода за розгром Бешикташа.

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф

Бенфіка (Влаходімос і Жілберто), Баварія (Сане та Девіс) і ПСЖ (Мессі та Мбаппе) представлені двома гравцями після перемог над Динамо, Барселоною та Брюгге відповідно.

Символічна збірна: Влаходімос – Жілберто, Шульц, Девіс – Данжума, Дауд, Ройс, Сане – Мессі, Мбаппе, Вернер.