УЄФА оголосив команду тижня в Лізі чемпіонів
16:44 - Читать на русском
Визначилася одинадцятка найкращих за підсумками шостого туру групового етапу ЛЧ.
Найбільше гравців у команду тижня делегувала Борусія. Аж трьох – Ройс, Дауд і Шульц. Винагорода за розгром Бешикташа.
Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф
Бенфіка (Влаходімос і Жілберто), Баварія (Сане та Девіс) і ПСЖ (Мессі та Мбаппе) представлені двома гравцями після перемог над Динамо, Барселоною та Брюгге відповідно.
Символічна збірна: Влаходімос – Жілберто, Шульц, Девіс – Данжума, Дауд, Ройс, Сане – Мессі, Мбаппе, Вернер.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter