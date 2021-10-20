"У футбол грають від захисту в атаку і від атаки в захист. Для того щоб атакувати, потрібно забрати цей м'яч. А хто буде забирати?

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Давайте ми з вами подивимося нашу середню лінію вчорашню. Майкон, Марлос, Антоніо – ці люди не вміють відбирати м'яч. Якщо я туди ще додам Ісмаїлі, який сильний у атаці, Додо, який дуже хороший в атаці, але вони погані у відборі. Вчора це було видно, тому тут потрібно виправляти", – сказав Сабо в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал у Києві розтрощив Шахтар з рахунком 5:0 і вийшов на другу сходинку турнірної таблиці групи D, набравши 6 очок. "Гірники" з 1 балом йдуть останніми.

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