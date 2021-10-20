"В футбол играют от защиты в атаку и от атаки в защиту. Для того чтобы атаковать, нужно отбирать этот мяч. А кто будет отбирать?

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Давайте мы с вами посмотрим нашу среднюю линию вчерашнюю. Майкон, Марлос, Антонио – эти люди не умеют отбирать мяч. Если я туда еще добавлю Исмаили, который силен в атаке, Додо, который очень хорош в атаке, но они плохи в отборе. Вчера это было видно, поэтому здесь нужно исправлять", – сказал Сабо в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал в Киеве разбил Шахтер со счетом 5:0 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы группы D, набрав 6 очков. "Горняки" с 1 баллом идут последними.

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