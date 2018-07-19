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Матчі Динамо та Зорі в кваліфікації єврокубків покаже телеканал 2+2

16:16 98 Читать на русском
Матчі Динамо та Зорі в кваліфікації єврокубків покаже телеканал 2+2
ФК Динамо

Телеканал 2+2 транслюватиме домашні матчі луганської Зорі та київського Динамо у кваліфікації єврокубків.

Домашні поєдинки Динамо у Лізі чемпіонів та луганської Зорі у Лізі Європи можна буде подивитися на телеканалі 2+2.

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"У новому футбольному телесезоні глядачів 2+2 чекають прямі трансляції поєдинків чемпіонату України і кваліфікації євротурнірів за участю київського Динамо і луганської Зорі. Перед кожним матчем традиційно відбудуться короткі прямі включення зі стадіону", – йдеться у повідомленні прес-служби телеканалу.

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Віце-чемпіон України розпочне боротьбу в Лізі чемпіонів з третього раунду кваліфікації через "шлях представників ліг". Українській команді доведеться пройти двох суперників, щоб здобути путівку в груповий етап турніру.

Зоря розпочне єврокубковий сезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Зоря Зоря Канал 2+2
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