Матчі Динамо та Зорі в кваліфікації єврокубків покаже телеканал 2+2

Телеканал 2+2 транслюватиме домашні матчі луганської Зорі та київського Динамо у кваліфікації єврокубків.

Домашні поєдинки Динамо у Лізі чемпіонів та луганської Зорі у Лізі Європи можна буде подивитися на телеканалі 2+2.

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"У новому футбольному телесезоні глядачів 2+2 чекають прямі трансляції поєдинків чемпіонату України і кваліфікації євротурнірів за участю київського Динамо і луганської Зорі. Перед кожним матчем традиційно відбудуться короткі прямі включення зі стадіону", – йдеться у повідомленні прес-служби телеканалу.

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Віце-чемпіон України розпочне боротьбу в Лізі чемпіонів з третього раунду кваліфікації через "шлях представників ліг". Українській команді доведеться пройти двох суперників, щоб здобути путівку в груповий етап турніру.

Зоря розпочне єврокубковий сезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи.