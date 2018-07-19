Матчи Динамо и Зари в квалификации еврокубков покажет телеканал 2+2

Телеканал 2+2 будет транслировать домашние матчи луганской Зари и киевского Динамо в квалификации еврокубков.

Домашние поединки Динамо в Лиге чемпионов и луганской Зари в Лиге Европы можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

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"В новом футбольном телесезоне зрителей 2+2 ждут прямые трансляции поединков чемпионата Украины и квалификации евротурниров с участием киевского Динамо и луганской Зари. Перед каждым матчем традиционно пройдут короткие прямые включения со стадиона", – говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

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Вице-чемпион Украины начнет борьбу в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации через "путь представителей лиг". Динамо придется пройти двух соперников, чтобы одержать путевку в групповой этап турнира.

Заря начнет еврокубковый сезон с третьего раунда квалификации Лиги Европы.