Проведення матчу 5-го туру групового етапу ЛЧ між Галатасараєм і Манчестер Юнайтед опинилося під загрозою через несприятливу погоду.

У вівторок, 29 листопада, у Стамбулі випали сильні опади – дощ ллє як із відра весь день. Як інформує Fanatik, час зустрічі може опинитися під загрозою – представники УЄФА щогодини перевіряють стан газону, але остаточне рішення щодо проведення зустрічі в призначений час ще не ухвалили.

"Знаємо, як впоратися з тиском": Тен Хаг пообіцяв перервати єврокубкову серію поразок Ман Юнайтед на виїзді

На газоні стадіону Алі Самі Йен уже утворилися калюжі. Головний арбітр зустрічі вийшов на поле і перевірив, як м'яч відскакує від газону. Повідомляється, що під час другої спроби м'яч застряг в одній із калюж.

Згідно з прогнозом погоди, дощ у Стамбулі йтиме весь день.

Матч Галатасарай – Ман Юнайтед заплановано на 19:45 за Києвом.