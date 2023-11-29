Во вторник, 29 ноября, в Стамбуле выпали сильные осадки – дождь льёт как из ведра весь день. Как информирует Fanatik, время встречи может оказаться под угрозой - представители УЕФА каждый час проверяют состояние газона, но окончательное решение по поводу проведения встречи в назначенное время еще не приняли.

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На газоне стадиона Али Сами Йен уже образовались лужи. Главный арбитр встречи вышел на поле и проверил, как мяч отскакивает от газона. Сообщается, что при второй попытке мяч застрял в одной из луж.

Согласно прогнозу погоды, дождь в Стамбуле будет идти весь день.

Матч Галатасарай – Ман Юнайтед запланирован на 19:45 по Киеву.