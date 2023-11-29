Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг поділився очікуваннями від майбутнього виїзного матчу своєї команди в матчі з Галатасараєм у Лізі чемпіонів.

"Червоні дияволи" прямують до Стамбула, знаючи, що в разі поразки не зможуть вийти до плей-офф Ліги чемпіонів. У двох попередніх виїзних матчах групи А команда Тен Хага програвала з однаковим рахунком 3:4 – Баварії та Копенгагену.

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"Ми знаємо, що здатні перемогти на виїзді в єврокубках, і ми впевнені в собі. Останні матчі чемпіонату Англії на виїзді також проходили в дуже ворожій обстановці. Однак ми грали дуже добре, ми були дуже спокійні та зібрані.

Ми залишилися тією ж командою, яка торік добре зіграла в Барселоні в Лізі Європи. Ми знаємо, як впоратися з цим тиском. Упевнений, моя команда матиме впевнений вигляд.

Як нам вдасться вибратися з цього "стамбульського пекла"? Ми повинні зробити це своєю грою. Очевидно, у Ман Юнайтед велика історія, але вона не грає на полі. Ми повинні творити нову історію своїми руками. Усе залежить від нас", – цитує Тен Хага ВВС.

Матч Галатасарай – Манчестер Юнайтед відбудеться в середу, 29 листопада. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

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