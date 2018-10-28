Манчестер Юнайтед заселився в готель біля Олд Траффорд – клуб боїться повторити ситуацію у Валенсії

Манчестер Юнайтед зробив висновки після абсурдної ситуації у Валенсії 3 тижні тому.

Перед матчем 3-го туру Ліги чемпіонів проти Ювентуса керівництво МЮ прийняло рішення поселити гравців Манчестер Юнайтед в готель Хілтон, який знаходиться в 10-ти хвилинах ходьби від стадіону Олд Траффорд, повідомляє видання Marca.

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Таким чином, клуб хоче уникнути повторення ситуації перед поєдинком 2-го туру ЛЧ проти Валенсії. Нагадаємо, тоді через затори манкуніаці запізнились на 15 хвилин на початок матчу, за що отримали штраф від УЄФА.

Поєдинок Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Ювентус відбудеться сьогодні, 23 жовтня, початок о 22:00.

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