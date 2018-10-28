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Манчестер Юнайтед заселився в готель біля Олд Траффорд – клуб боїться повторити ситуацію у Валенсії

23 жовтня 15:20 908 Читать на русском
Манчестер Юнайтед заселився в готель біля Олд Траффорд – клуб боїться повторити ситуацію у Валенсії
Автобус Манчестер Юнайтед / Фото з соцмереж

Манчестер Юнайтед зробив висновки після абсурдної ситуації у Валенсії 3 тижні тому.

Перед матчем 3-го туру Ліги чемпіонів проти Ювентуса керівництво МЮ прийняло рішення поселити гравців Манчестер Юнайтед в готель Хілтон, який знаходиться в 10-ти хвилинах ходьби від стадіону Олд Траффорд, повідомляє видання Marca.

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Таким чином, клуб хоче уникнути повторення ситуації перед поєдинком 2-го туру ЛЧ проти Валенсії. Нагадаємо, тоді через затори манкуніаці запізнились на 15 хвилин на початок матчу, за що отримали штраф від УЄФА.

Поєдинок Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Ювентус відбудеться сьогодні, 23 жовтня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Ювентус
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