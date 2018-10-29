Манчестер Юнайтед заселился в отель возле Олд Траффорд – клуб боится повторить ситуацию в Валенсии

Манчестер Юнайтед сделал выводы после нелепой ситуации в Валенсии 3 недели назад.

Перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против Ювентуса руководство МЮ приняло решение поселить игроков Манчестер Юнайтед в отель Хилтон, который находится в 10-ти минутах ходьбы от стадиона Олд Траффорд, сообщает издание Marca.

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Таким образом, клуб хочет избежать повторения ситуации перед поединком 2-го тура ЛЧ против Валенсии. Напомним, тогда из-за пробок манкуниацы опоздали на 15 минут на начало матча, за что получили штраф от УЕФА.

Поединок Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус состоится сегодня, 23 октября, начало в 22:00.

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