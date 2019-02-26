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Манчестер Юнайтед та Ліверпуль включились у боротьбу за Хамеса

13:39 252 Читать на русском
Манчестер Юнайтед та Ліверпуль включились у боротьбу за Хамеса
Хамес Родрігес / соцмережі

Хавбек Баварії Хамес Родрігес може перебратись до Манчестер Юнайтед або Ліверпуля.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль хочуть підписати півзахисника Баварії Хамеса Родрігеса, передає Mirror.

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Раніше повідомлялось, що мюнхенський гранд не збирається викупляти контракт колумбійця, і той повернеться в мадридський Реал після дворічної оренди.

Також інтерес до хавбека проявляє туринський Ювентус і навіть готовий продати Пауло Дибалу.

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