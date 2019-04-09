Манчестер Юнайтед – Барселона: одразу четверо гравців манкуніанців пропустили тренування

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може зіткнутись з кадровими проблемами напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Барселони.
Манчестер Юнайтед активно готується до протистояння з Барселоною в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів, проте в таборі "червоних дияволів" не все так добре.
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На тренуванні манкуніанців були відсутні захисники Антоніо Валенсія та Ерік Байлі, а також півзахисники Неманья Матіч і Андер Еррера. У кожного з гравців різного роду пошкодження.
Натомість до занять повернулись форварди Алексіс Санчес та Маркус Рашфорд.
Нагадаємо, перша зустріч між Манчестер Юнайтед та Барселоною відбудеться 10 квітня, початок о 22:00.
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