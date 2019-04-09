Манчестер Юнайтед – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед та Барселона зустрінуться в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Юнайтед – Барселона відбудеться 10 квітня у Манчестері на стадіоні Олд Траффорд. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Манчестер Юнайтед – Барселона, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають Барселону фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "блаугранас" складає 2,00. Можливий тріумф манкуніанців оцінюється балом 3,70, а нічия – 3,60.

Австрійці із Bwin дають абсолютно аналогічні коефіцієнти: 2,00 – на перемогу Барселони, 3,60 – на мирову, 3,70 – на перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Барселона вибила Ліон, а Манчестер Юнайтед у драматичному стилі вирвав путівку до чвертьфіналу у ПСЖ.

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До слова, матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Манчестер Юнайтед відбудеться 16 квітня на Камп Ноу. Переможець цієї пари у півфіналі поміряється силами з переможцем дуелі Ліверпуль – Порту.