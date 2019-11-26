Манчестер Сіті – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті на власному полі приймає Шахтар в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку. Відеотрансляція на телеканалі "Футбол 1".

Манчестер Сіті очолює групу С і може в сьогоднішньому матчі гарантувати собі плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар посідає друге місце, але очки в Англії будуть дуже корисними для боротьби з Аталантою та загребським Динамо.

Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" полетіли в Манчестер без двох лідерів: Марлос дискваліфікований, а Тайсон отримав пошкодження. У Гвардіоли також є кадрові втрати – Ляпорт, Зінченко, Сане та Агуеро травмовані.

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Отаменді, Фернандінью, Анхеліньо – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Б.Сілва, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Карсон, Вокер, Стоунз, Д.Сілва, Марез, Менді, Фоден.

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Коваленко, Коноплянка – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Антоніо, Соломон, Сіпріано, Сікан.