Манчестер Сіті приймає РБ Лейпциг у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на Футбол 24, розпочнеться о 22:00. Пряма відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

Господарі поля напару з ПСЖ вважаються беззаперечними фаворитами групи А. Натомість Лейпцигу та Брюгге відведена роль андердогів, які (суто теоретично) можуть покусати, але не більше. Тим паче, Ман Сіті стрімко набирає оберти. В останніх трьох турах АПЛ обіграно Норвіч, Арсенал та Лестер із загальним рахунком 11:0. А ось РБ із новим наставником буксує – лише одна перемога при трьох поразках у Бундеслізі.

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон, Канселу, Діаш, Аке, Зінченко, Родріго, де Брюйне, Бернарду, Гріліш, Торрес, Марез

РБ Лейпциг: Гулачі, Адамс, Анхеліньо, Клостерман, Лаймер, Мукієле, Нкунку, Ольмо, Орбан, Сілва, Форсберг