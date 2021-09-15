Манчестер Сити принимает РБ Лейпциг в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на Футбол 24, начнется в 22:00. Прямая видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Хозяева поля напару с ПСЖ считаются безоговорочными фаворитами группы А. В свою очередь Лейпцигу и Брюгге отведена роль андердогов, которые (чисто теоретически) могут покусать, но не более. Ман Сити стремительно набирает обороты. В последних трех турах АПЛ обыгран Норвич, Арсенал и Лестер с общим счетом 11:0. А вот РБ с новым наставником буксует – лишь одна победа при трех поражениях в Бундеслиге.

Стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Зинченко, Родриго, де Брюйне, Бернарду, Грилиш, Торрес, Марез

РБ Лейпциг: Гулачи, Адамс, Анхелиньо, Клостерман, Лаймер, Мукиеле, Нкунку, Ольмо, Орбан, Силва, Форсберг