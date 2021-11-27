Маліновський прокоментував велику перемогу Аталанти над Ювентусом
27 листопада 23:15 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський задоволений виступом у матчі проти Ювентуса.
28’ Дуван Сапата
Українець провів на полі 87 хвилин і допоміг бергамаскам здобути мінімальну перемогу.
Ювентус – Аталанта – 0:1 – відео гола і огляд матчу
"Яка команда! Це велика перемога, хлопці. Рухаємося далі", – написав Маліновський в Instagram після зустрічі.
Перемога дозволила Аталанті набрати 28 очок і закріпитися в зоні Ліги чемпіонів.
Аталанта з Маліновським переграла Ювентус – історична перемога бергамасків закріпила їх у зоні ЛЧ
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