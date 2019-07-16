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Маліновський офіційно перейшов у Аталанту

17:06 3258 Читать на русском
Маліновський офіційно перейшов у Аталанту
Руслан Маліновський

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжить кар'єру в Італії – затяжна трансферна сага нарешті завершилася.

Руслан Маліновський став гравцем італійської Аталанти, повідомляє офіційний сайт бергамасків. Хавбек збірної України підписав з італійським клубом контракт на 5 років.

За неофіційною інформацією, трансфер 26-річного українця обійшовся Аталанті в 13,7 мільйона євро.

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Спортивний директор італійського клубу хотів заблокувати трансфер Маліновського, а головний тренер Аталанти вважає, що Руслан підсилить команду перед стартом у Лізі чемпіонів.

На основного хавбека збірної України претендувала низка інших європейських клубів, але вибір Маліновського впав на бронзового призера Серії А – Руслан зможе зіграти з Аталантою на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Маліновський став чемпіоном Бельгії в складі Генка, відзначившись 16 голами та 16 асистами в усіх турнірах.

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