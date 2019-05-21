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Маліновський може перейти у Наполі

12:39 3885 Читать на русском
Маліновський може перейти у Наполі
Руслан Маліновський / соцмережі

Наполі зацікавлений у придбанні хавбека Генка Руслана Маліновського.

Півзахисник Генка Руслан Маліновський збирається змінити клуб після здобуття титулу чемпіона Бельгії. За інформацією CalcioNapoli24, Наполі є одним з претендентів на українця. Представники "партенопейців" вже відвідували матчі Генка та контактували з оточенням плеймейкера.

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Агент гравця Сергій Серебренніков заявив, що наразі у футболіста є кілька варіантів для продовження кар'єри. Раніше повідомлялось, що у послугах Руслана зацікавлений московський Спартак.

Маліновський перебрався у Генк з Шахтаря взимку 2015 року. У сезоні 2018/19 він забив 16 голів та віддав 16 асистів в усіх турнірах.

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Трансфери Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Українці за кордоном Наполі Наполі Генк Генк Трансфери Чемпіонату Італії
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