Маліновський може перейти у Наполі

Наполі зацікавлений у придбанні хавбека Генка Руслана Маліновського.

Півзахисник Генка Руслан Маліновський збирається змінити клуб після здобуття титулу чемпіона Бельгії. За інформацією CalcioNapoli24, Наполі є одним з претендентів на українця. Представники "партенопейців" вже відвідували матчі Генка та контактували з оточенням плеймейкера.

Компліменти від Куртуа і цінник на трансфер – Маліновський має варіанти з Англії та Італії, а бельгійці не радять Росію

Агент гравця Сергій Серебренніков заявив, що наразі у футболіста є кілька варіантів для продовження кар'єри. Раніше повідомлялось, що у послугах Руслана зацікавлений московський Спартак.

Маліновський перебрався у Генк з Шахтаря взимку 2015 року. У сезоні 2018/19 він забив 16 голів та віддав 16 асистів в усіх турнірах.