"Почуваюся прекрасно. Мені з першого дня допомагали як футболісти, так і штат клубу. Це полегшило мою інтеграцію в команду. Одразу побачив, що потрапив у чудові умови. Це стосується і ставлення моїх партнерів по команді, усі хочуть викладатися на повну на тренуваннях.

Лєднєв офіційно перейшов у Фехервар

Звісно, я не так собі уявляв дебютний матч. На жаль, суперник вирішив його долю на свою користь. Радий, що зумів провести на полі майже 90 хвилин. Відчуваю, що мені треба ще трохи більше часу, щоб ліпше допомагати команді.

Одна з цілей більшості українських гравців – показати себе у найкращих європейських клубах, тому я нічим не відрізнявся. Вважаю, отримати шанс в Фехерварі – важливий крок у моїй кар’єрі. Це вперше, коли випробовую свої сили за кордоном

Завжди складно інтегруватись у нову країну та новий турнір, адже починаєш з чистого аркуша. Хочу якнайшвидше довести всім – підписати мене було хорошим рішенням. Динамо – великий український клуб, де нас виховували з менталітетом переможця, оскільки ми ставили собі за мету рік за роком вигравати титули. В Угорщині так само, тому я можу повністю розділяти цілі Фехервару", – поділився Лєднєв у коментарі офіційному сайту клубу.

Додамо, що Богдан перебрався до Угорщини цієї зими та вже встиг дебютувати за Фехервар. Лєднєв зіграв вже у двох матчах, в яких відзначився асистом.

Лєднєв створив 3 супермоменти, але героєм європейського дебюту динамівця став інший українець