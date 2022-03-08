Лідер мадридського Реала Лука Модріч перед матчем з ПСЖ в Лізі чемпіонів висловився про жах, який створила Росія.

"Війна – складна тема. Для всіх. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться. Я пережив свою війну також, мені важко зараз бачити всі ці фотографії.

Керівники країн, маю надію, досягнуть консенсусу. Невинні люди помирають, від цього нікому немає користі. Це зло, це погано, це жахливо", – сказав Лука Модріч.

У 90-х Модріч бачив своїми очима війну Хорватії за незалежність. Діда Луки вбили серби, потім спалили будинок сім'ї.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце