Лукаку та Брозовіч ледь не побились після сенсаційної нічиєї зі Славією – GdS

Між гравцями Інтера Ромелу Лукаку та Марсело Брозовічем трапився конфлікт після невдалого старту в Лізі чемпіонів.

Лукаку після гри виступав з промовою перед товаришами по команді, яку не сприйняв Брозовіч, передає Gazzetta dello Sport.

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Бельгієць зазначив, що потрібно більше атакувати і виконувати тактичні вказівки Антоніо Конте. Брозовіч сприйняв деякі з слів як претензії на свою адресу і кинувся на Ромелу. Обох гравців довелось розбороняти.

Відзначимо, що це вже не перший конфлікт, який приписують Брозовічу. Раніше ЗМІ стверджували, що хорват посварився зі скандальним Мауро Ікарді.

Додамо, що наступний матч Інтер проведе в Серії А проти Мілана 21 вересня. Після трьох зіграних турів "нерадзуррі" лідирують у турнірній таблиці з дев'ятьма очками.

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