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Лукаку та Брозовіч ледь не побились після сенсаційної нічиєї зі Славією – GdS

11:40 1066 Читать на русском
Лукаку та Брозовіч ледь не побились після сенсаційної нічиєї зі Славією – GdS
Ромелу Лукаку / Calciomercato

Між гравцями Інтера Ромелу Лукаку та Марсело Брозовічем трапився конфлікт після невдалого старту в Лізі чемпіонів.

90+3’ Ніколо Барелла
 
Пітер Олаїнка 64’
64’ Пітер Олаїнка
90+3’ Ніколо Барелла

Лукаку після гри виступав з промовою перед товаришами по команді, яку не сприйняв Брозовіч, передає Gazzetta dello Sport.

Сенсаційна нічия у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Інтер – Славія – 1:1

Бельгієць зазначив, що потрібно більше атакувати і виконувати тактичні вказівки Антоніо Конте. Брозовіч сприйняв деякі з слів як претензії на свою адресу і кинувся на Ромелу. Обох гравців довелось розбороняти.

Відзначимо, що це вже не перший конфлікт, який приписують Брозовічу. Раніше ЗМІ стверджували, що хорват посварився зі скандальним Мауро Ікарді.

Додамо, що наступний матч Інтер проведе в Серії А проти Мілана 21 вересня. Після трьох зіграних турів "нерадзуррі" лідирують у турнірній таблиці з дев'ятьма очками.

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Теги
Ліга чемпіонів Інтер - Славія Прага Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Марсело Брозовіч Марсело Брозовіч Інтер Інтер
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