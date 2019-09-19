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Лукаку и Брозович едва не подрались после сенсационной ничьи со Славией – GdS

11:41 140 Читати українською
Лукаку и Брозович едва не подрались после сенсационной ничьи со Славией – GdS
Ромелу Лукаку / Calciomercato

Между игроками Интера Ромелу Лукаку и Марсело Брозовичем случился конфликт после неудачного старта в Лиге чемпионов.

90+3’ Николо Барелла
 
Питер Олайинка 64’
64’ Питер Олайинка
90+3’ Николо Барелла

Лукаку после игры выступал с речью перед товарищами по команде, которую не воспринял Брозович, передает Gazzetta dello Sport.

Сенсационная ничья в видеообзоре матча Лиги чемпионов Интер – Славия – 1:1

Бельгиец отметил, что нужно больше атаковать и выполнять тактические указания Антонио Конте. Брозович воспринял некоторые из слов как претензии в свой адрес и кинулся на Ромелу. Обоих игроков пришлось разнимать.

Отметим, что это уже не первый конфликт, который приписывают Брозовичу. Ранее СМИ утверждали, что хорват повздорил со скандальным Мауро Икарди.

Добавим, что следующий матч Интер проведет в Серии А против Милана 21 сентября. После трех сыгранных туров "нерадзурри" лидируют в турнирной таблице с девятью очками.

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Лига чемпионов Интер - Славия Прага Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Марсело Брозович Марсело Брозович Интер Интер
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