"Наши игроки настроены по-боевому. Динамо лидирует в чемпионате Украины и достойно борется в Лиге чемпионов. Это наш курс, и мы планируем продолжать упорно работать, а команда прогрессировать и становиться лучше.

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Меня радует, что футболисты придерживаются рекомендаций врачей, с пониманием относятся ко всем медицинским нюансам. Игроки, которые не задействованы в тренировочном процессе, выполняют предписания медицинского штаба и делают все возможное, чтобы вернуться в строй. Это хороший подход и профессиональное отношение к делу.

Те, кого вирус не затронул, тренируются с большим рвением. Мы все прекрасно понимаем сложность задач – удержать лидерство в чемпионате Украины и не ударить лицом в грязь против грандов мирового футбола в Лиге чемпионов. Играть против Ювентуса и Барселоны само собой трудно, а с учетом больших кадровых потерь это большое испытание для нашей команды", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, после 9-ти туров УПЛ киевляне лидируют, опережая Шахтер на одно очко. В Лиге чемпионов динамовцы расположились на третьей строчке группы G с одним зачетным баллом.

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