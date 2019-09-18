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Ліверпуль "втратив" шанси на перемогу в Лізі чемпіонів – мерсисайдці повторили сумну долю Реала та Мілана

11:17 1413 Читать на русском
Ліверпуль "втратив" шанси на перемогу в Лізі чемпіонів – мерсисайдці повторили сумну долю Реала та Мілана
Садьйо Мане / фото із соцмереж

Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль у матчі першого туру групового етапу на виїзді поступився Наполі.

82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

Команда, яка здобула перемогу у Лізі чемпіонів, розпочинала наступний сезон з поразки лише у трьох випадках за 64 розіграші турніру.

Наполі – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Вперше це трапилося з Реалом у тоді ще Кубку чемпіонів, який після тріумфу у кампанії 1965/66, в першому матчі попереднього раунду програв Фейєнорду (1:2). Проте мадридці відігралися у матчі-відповіді – 5:0.

Ще одним невдахою двічі ставав Мілан. У 1968 році міланців на власному полі шокував шведський Мальме (1:2). А у 1994-у "россонері" постраждали від Аякса (0:2).

Починаючи з сезону 2010/11 всі переможці Ліги чемпіонів розпочинали новий розіграш виключно з перемоги. Окрім того, жоден клуб за всю історію не ставав переможцем турніру після програшу у першому матчі. Тепер команді Юргена Клоппа доведеться добряче постаратися, щоб змінити цю тенденцію.

Ліга чемпіонів: Наполі здобув перемогу над Ліверпулем – нудний матч, блискуча гра голкіперів і провал арбітрів

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Ліверпуль Ліверпуль Наполі - Ліверпуль Ліга чемпіонів Мілан Мілан Реал Мадрид Реал Мадрид
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